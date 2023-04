Controlli dei carabinieri di Tempio per Pasqua in Gallura

Controlli a tappeto per Pasqua in Gallura: i posti di blocco li hanno fatti i carabinieri della Compagnia di Tempio Pausania. Nel week-end di Pasqua, e in particolare il giorno di Pasquetta, particolare attenzione è andata al controllo della circolazione stradale al fine di prevenire incidenti. Quattro le patenti ritirate: tre per guida in stato di ebbrezza ed una per aver trovato il conducente dell’autovettura in possesso di 0,20 grammi di cocaina e pertanto segnalato alla Prefettura di Sassari per detenzione di stupefacente per uso personale.

Particolare attenzione è stata posta anche alla prevenzione dei reati in genere. Molteplici pattuglie dispiegate sia nei centri dell’alta Gallura sia in quelli costieri, anche al fine di prevenire reati predatori. Sono stati, così, controllate ed identificate decine e decine di persone. I controlli continueranno – per prevenire e reprimere gli illeciti in genere – nel prossimo periodo. Anche in previsione dell’inizio della stagione turistica.

