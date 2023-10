Il sequestro di una pasticceria abusiva a Tempio Pausania.

I carabinieri hanno condotto un’operazione che ha portato al sequestro di una pasticceria abusiva e al sanzionamento amministrativo di tre locali commerciali in alcuni comuni galluresi. Durante l’operazione di controllo, sono state scoperte gravi violazioni igieniche, omissione di tracciabilità degli alimenti e altre irregolarità.

La pasticceria abusiva, situata in una zona residenziale di Tempio Pausania, è stata scoperta durante un’ispezione condotta dai carabinieri, che avevano ricevuto segnalazioni riguardo alla vendita sospetta di dolci nella zona. All’interno della cantina adibita a laboratorio, sono state trovate una serie di irregolarità che mettevano a rischio la salute dei consumatori. Tra le principali violazioni igieniche, è emerso che il personale non seguiva correttamente le procedure di igiene, non vi erano adeguate condizioni di conservazione degli alimenti e il locale mancava di qualsiasi autorizzazione sanitaria.

Inoltre, i carabinieri hanno rilevato che, in alcuni casi, i prodotti preimballati venduti da alcuni esercenti non erano conformi alle normative vigenti e non erano correttamente etichettati. Questo ha reso impossibile risalire alla tracciabilità degli alimenti, mettendo a rischio la sicurezza dei clienti che avevano acquistato prodotti da quei locali abusivi.

L’operazione ha portato anche al controllo di altri tre locali commerciali della zona, che sono stati sanzionati per diverse violazioni. Le sanzioni, in diversi casi, sono state elevate per scarsa igiene, mancanza di tracciabilità degli alimenti e violazione in materia di indicazioni obbligatorie per la vendita di prodotti preimballati.

I carabinieri hanno sequestrato tutti i prodotti alimentari ritenuti pericolosi e hanno posto sotto sequestro il laboratorio abusivo, in attesa che il titolare regolarizzi la situazione e si conformi alle normative igieniche. I proprietari dei locali multati dovranno pagare le sanzioni amministrative e mettere in atto le necessarie correzioni per poter continuare la loro attività.

