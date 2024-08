Lo yacht in fiamme a Olbia.

Le fiamme hanno avvolto lo yacht Atina, di circa 40 metri trasformandolo in una palla di fuoco, con il fumo che era visibile per chilometri, questa sera, dopo le 19, a Olbia.

Alcuni dei 16 passeggeri a bordo si sono tuffati in mare per salvarsi, al largo della spiaggia delle Saline e il Lido del Sole, in attesa dell’arrivo delle moto vedette della guardia costiera, mentre altri sono riusciti a salire a bordo del tender.



La squadra dei vigili del fuoco di Olbia ha raggiunto l’imbarcazione grazie alle motovedette della guardia costiera e sta provvedendo ad abbattere le fiamme, mentre la Sala operativa del Comando ha provveduto ad inviare sommozzatori e una motobarca dal nucleo nautico di Porto Torres. Sul posto sta anche operando un rimorchiatore di istanza al porto di Olbia. Non si segnalano feriti, né dispersi. Le operazioni di spegnimento sono ancora in atto.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui