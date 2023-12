L’incendio è divampato dopo le 14 in una casa a Olbia.

Pomeriggio di paura in una casa a Olbia a causa di un incendio. Per cause in corso di accertamento, questo pomeriggio, dopo le 14:00, a Sa Marinedda, è divampato un rogo all’interno di un appartamento.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Olbia. La causa dell’incendio potrebbe essere stato causato da un cortocircuito. Fortunatamente non si segnalano feriti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui