Dopo la chiusura del Caocci, il Comune realizzerà un nuovo campo sportivo

Un nuovo campo sportivo nascerà nella periferia di Olbia.

Olbia avrà presto un nuovo campo sportivo. Sorgerà in via Nervi la nuova struttura polivalente che doterà una zona periferica della città di un nuovo impianto per praticare sport. L’iter di realizzazione della struttura sta proseguendo, con l’approvazione del progetto di fattibilità.

Il progetto nasce a seguito dell’esigenza di un impianto sportivo dopo l’imminente chiusura dello stadio Caocci per lavori di adeguamento dell’impianto sportivo. Così è stata individuata un’area idonea, ad ospitare una pista per la pratica dell’atletica leggera e di un campo di calcio in terra battuta, di proprietà del Comune. I lavori hanno un importo di 539.427,73 euro.