Paura a Ollolai, incendio a pochi metri dagli impianti della rete del gas

L’intervento dei vigili del fuoco.

Due squadre dei vigili del fuoco del Comando Nuoro sono intervenute alle 15 e 20 presso il territorio comunale di Ollolai, a seguito di un incendio di vegetazione di interfaccia.

Le fiamme sviluppatesi in zona periferica in prossimità del campo sportivo, hanno lambito alcuni impianti della rete gas cittadina. Attivato anche l’elicottero “Drago 63” del reparto volo di Alghero, il cui intervento successivamente non è stato ritenuto più necessario.

Attualmente sono in corso operazioni di bonifica e le squadre vigili del fuoco dopo aver messo in sicurezza gli impianti del Gas, stanno effettuando alcune verifiche su di alcune componenti lambite dalle fiamme. Il servizio di Topografia applicata al soccorso sta rilevando la superficie interessata dalle fiamme.

(Visited 82 times, 82 visits today)