Paura vicino Olbia, furgone in fiamme: cosa è successo

Un furgone in fiamme vicino Olbia.

Un furgone è stato avvolto dalle fiamme mentre percorreva la strada statale 125, nel tratto che attraversa la località Casagliana, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi. L’episodio si è verificato attorno alle 8:30, quando sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del Distaccamento di Olbia per fronteggiare l’incendio che aveva coinvolto il mezzo in movimento.

L’azione degli operatori del 115 ha consentito di contenere rapidamente il rogo, evitando che le fiamme si estendessero alla vegetazione presente ai margini della carreggiata. Grazie all’intervento tempestivo della squadra, i danni sono rimasti circoscritti al veicolo e la situazione è stata riportata sotto controllo nel giro di poco tempo. Non risultano persone ferite in seguito all’accaduto. Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area hanno permesso di prevenire ulteriori conseguenze e di ridurre i rischi per la zona circostante.

