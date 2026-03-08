Auto incendiate a La Maddalena, trovato il presunto responsabile

Il caso delle auto incendiate a La Maddalena.

Nella notte del 26 febbraio due auto erano sono state incendiate in via Aldo Moro a La Maddalena, episodio che ha portato all’intervento dei carabinieri della locale stazione. Dopo le indagini, i militari dell’Arma hanno denunciato in stato di libertà alla Procura di Tempio un uomo del posto, ritenuto responsabile dei roghi.

Le attività investigative hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e di identificare il presunto autore dell’incendio, un operaio residente a La Maddalena. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, i carabinieri hanno raccolto elementi utili a sostenere la denuncia, trasmettendo il fascicolo agli organi giudiziari competenti per gli eventuali provvedimenti.

La denuncia in stato di libertà costituisce il passaggio procedurale previsto dalla normativa penale, consentendo alla Procura di Tempio di valutare gli elementi raccolti e decidere sui successivi provvedimenti. L’attività dei carabinieri della stazione di La Maddalena ha quindi portato a un primo chiarimento sulle responsabilità dell’incendio, mentre le indagini restano a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli ulteriori accertamenti necessari.

