Violento incidente a Olbia, nello scontro ferita una bambina

L’incidente a Olbia ha provocato diversi feriti.

Ancora un incidente nelle strade di Olbia, questa volta lungo via Barcellona, all’intersezione con via Masaccio, dove tre auto sono rimaste coinvolte in uno scontro. L’impatto ha causato feriti di diversa entità, tra cui una bambina di 8 anni, trasportata in codice arancione all’ospedale Giovanni Paolo II per accertamenti. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del Soccorso Sardo, che hanno prestato assistenza agli altri passeggeri e conducenti coinvolti, valutandone le condizioni prima di eventuali trasferimenti in strutture sanitarie.

La Polizia locale ha svolto i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente, raccogliendo testimonianze e documentando le tracce lasciate dai veicoli. Gli agenti hanno gestito anche la viabilità nell’area interessata, coordinando il traffico per ridurre i disagi e garantire la sicurezza degli altri utenti della strada. Le operazioni hanno richiesto diverse ore, durante le quali sono stati rimossi i veicoli coinvolti e ripristinata la circolazione normale.

