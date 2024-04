Stefano Cossu passa all’opposizione.

Stefano Cossu, delegato alle Attività Produttive, Artigianato ed Eventi del Comune di La Maddalena, ha rassegnato le dimissioni dalla sua carica in Consiglio comunale. Le ragioni di questa decisione erano state in parte determinate da questioni relative all’iniziativa del CammiNatale, organizzata in passato da Cossu, e dalla recente campagna elettorale per le elezioni regionali, in cui si candidò con il Movimento Politico Orizzonte Nuovo.

Il suo atteggiamento critico nei confronti del sindaco Fabio Lai e le divergenze sulla gestione politica hanno portato alla rottura definitiva. Il primo cittadino ha manifestato dispiacere per la fine anticipata della collaborazione e ha offerto a Cossu la possibilità di completare il progetto dei mastri d’ascia anche dall’opposizione, offerta che Cossu ha dichiarato di valutare.

