Pedopornografia online, arrestato un autista 38enne di Buddusò

Arrestato un 38enne di Buddusò per pedopornografia.

Un’autista 38enne di Buddusò è stato arrestato nell’ambito della maxi operazione “Viper 2”, che ha colpito una rete di pedopornografia online. Il 21 gennaio, la polizia postale di Sassari, sotto il coordinamento della Procura di Venezia, ha sequestrato centinaia di immagini e video di minori, custoditi sul suo computer e telefono. L’uomo utilizzava app come Viber e Signal per scambiare il materiale illecito e gestiva anche un canale specializzato in contenuti che coinvolgevano neonati. Dopo l’arresto, inizialmente ai domiciliari, è stato portato davanti al giudice, che ha convalidato il fermo e revocato la misura cautelare.

Parallelamente, un professionista 55enne di Calangianus è stato indagato e il suo appartamento perquisito, con il sequestro di supporti informatici contenenti materiale pedopornografico. L’indagine, che ha coinvolto 18 province italiane, ha avuto come obiettivo la chiusura di circa 130 spazi virtuali frequentati da pedofili di tutto il mondo. La Polizia Postale ha segnalato alle autorità internazionali gli utenti esteri coinvolti, grazie alla collaborazione tra le forze di polizia. L’operazione ha avuto origine da un precedente intervento del COSC di Venezia, che l’anno scorso aveva già arrestato 28 persone.

