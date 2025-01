Perde il controllo dell’auto che si ribalta, un ferito a Caprera

Un ferito nell’incidente a Caprera.

Incidente stradale nella notte sull’isola di Caprera, lungo la strada che conduce al museo multimediale di Forte Arbuticci. Intorno alle 3, un’auto ha perso il controllo, ribaltandosi e richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco del Distaccamento di La Maddalena.

La squadra dei soccorritori ha messo in sicurezza il veicolo e ha estratto il conducente dall’abitacolo, affidandolo poi alle cure del personale sanitario del 118. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri, che stanno indagando per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui