Paura a Luras per l’incendio di un’abitazione, cosa è successo

L’incendio in un’abitazione di Luras.

Serata movimentata nel centro storico di Luras, dove un incendio è divampato all’interno di un’abitazione in disuso. L’allarme è scattato intorno alle 20, quando i vigili del fuoco di Tempio sono intervenuti tempestivamente per domare le fiamme.

Grazie al rapido intervento della squadra, l’incendio è stato circoscritto, impedendo che si propagasse agli edifici adiacenti, evitando così danni più gravi. Non si registrano persone coinvolte nell’accaduto. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui