L’incidente sulla strada Sassari-Olbia.

Incidente stradale, questa mattina, intorno alle 10:15, sulla Sassari-Olbia. Lo scontro tra 2 auto ha provocato il ribaltamento al centro della carreggiata della prima vettura e la fuoriuscita di strada da parte del secondo veicolo. Nell’impatto sono rimaste ferite 3 persone, che sono state accompagnate in ospedale. Le loro condizioni non sono gravi.

Rapido l’intervento dei vigili del fuoco del Distaccamento di Olbia, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area dell’incidente e collaborato con gli operatori sanitari del 118. Nel tratto in direzione Sassari sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale, che hanno effettuato i rilievi per accertare la dinamica e responsabilità dell’accaduto.