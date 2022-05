Olbia dice addio a zia Zaira, la dolce sarta dal cuore grande

Addio a Zaira Cabras.

Olbia dice addio a zia Zaira Cabras, recentemente scomparsa a 84 anni e molto conosciuta in città poiché faceva parte di una delle generazioni di una città del passato.

Zaira era una donna generosa e dolce, dal cuore grande. Così la ricorda chi la conosceva. Da ragazzina, con grandi sacrifici, ha fatto i corsi per diventare sarta. Amava molto cucire, infatti, ha svolto con amore e passione il suo lavoro cominciando a realizzare i primi vestiti per le sorelle e per i fratelli, diventando man mano più brava fino a fare tantissimi abiti per cerimonie importanti e matrimoni, confezionando vestiti per tantissime spose di Olbia.

Essendo molto religiosa e praticante ha frequentato assiduamente la chiesa di Sant’Ignazio da Laconi, cucendo anche per i frati francescani. Era una donna molto attiva e amava lavorare a contatto con la gente e aiutando gli altri. Ha lavorato anche come badante in gioventù, supportando con affetto e dedizione le signore, tanto che, a distanza di anni, i nipoti delle anziane che curava sono venuti a salutarla nel suo ultimo viaggio.

Zia Zaira era amata anche dagli ex bambini di Olbia, poiché ha svolto con professionalità e facendosi ricordare per la sua dolcezza, il lavoro di bidella nella scuola di via Vignola e più tardi aprì un negozietto di alimentari in via Liguria, dove si fece amare anche nel quartiere di via Vittorio Veneto. Era vedova e lascia un figlio e tanti nipoti, che ha cresciuto con amore smisurato, ricambiata per il suo grande affetto.