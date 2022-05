Emiliano Deiana al Salone di Torino.

L’ex sindaco di Bortigiadas e presidente dell’ANCI Sardegna Emiliano Deiana sarà al Salone Internazionale del Libro di Torino domenica 22 maggio per presentare il suo romanzo “La morte si nasconde negli orologi“, pubblicato nel 2020 dalla locale casa editrice indipendete di Maxottantotto Edizioni.

Massimo Dessena, tempiese, una vita da libraio tra la sua città e Sassari, dal 2019 ha aperto la sua casa editrice indipendente pubblicando i romanzi di scrittori emergenti del territorio. “Non ho avuto dubbi – racconta Dessena -, Emiliano era la scelta migliore per Torino, portare La morte si nasconde negli orologi, con le sue traduzioni in logudorese e campidanese significa portare la Sardegna, ma senza la forzatura dell’argomento sardo a tutti i costi”. “Torino è un lugo di ritrovo – spiega l’editore -, ci sono persone, soprattutto emigrati, che vanno tutti i giorni e passano la giornata tra i libri e molti lo fanno nello stand della Sardegna alla ricerca di librai, scrittori e persone comuni della propria terra”.

Il romanzo uscì il 5 maggio 2020 e dopo due anni l’autore lo presenterà a Torino. “Un lavoro che mi è costato una grandissima fatica – scrive Deiana -, ma è stata ampiamente ripagata dal calore dell’accoglienza delle lettrici e dei lettori“. Un’opera prima eccellente per Deiana un romanzo avvincente, vero ed emozionante: “La morte si nasconde negli orologi è – scrive – la storia accidentata di Ruth, di Ethan, di Melville e della piccola Elizabeth Craig“.

“Ruth, il treno, una valigia leggera, il mistero del suo passato. Nel coagulo di vite e di devastazioni perse in mezzo al grano e alla segale, i destini di personaggi straordinari e di creature angeliche si incrociano e le vicende avanzano al ritmo di un vecchio orologio da tasca. Il momento preciso in cui le cose si rompono, le vite deragliano e il tempo si ferma per un istante infinito prima di riprendere a correre all’impazzata: perché davvero, e per sempre, la morte si nasconde negli orologi“.

Le novità di Maxottantotto

Dopo pochi anni di attività, la Maxottantotto vanta un cospicuo numero di titoli che porterà nel suo stand alla più importante fiera dell’editoria in Italia, con la prima presentazione fuori dalla Sardegna. Nel frattempo l’editore annuncia i nuovi titoli: appena uscito La famiglia Tancas di Paolo Cuccuru e tanti altri in prossima uscita. Ma la Maxottantotto edizioni non si limita agli inediti, già nel 2020 era stato ripubbliato il romanzo storico di Carlo Brundo Il picco Balistreri e ora annuncia la nuova edizione di due classici della letteratura sarda, Il Muto di Gallura di Enrico Costa e Fanterie sarde all’ombra del tricolore, le memorie del tempiese Alfredo Graziani sulla Brigata Sassari nella prima guerra mondiale.