Perde il controllo dell’auto ed esce di strada, un ferito a Trinità d’Agultu

L’incidente sulla strada per Trinità d’Agultu.

Questa mattina si è verificato un incidente stradale nella zona di Trinità d’Agultu, nel quale un’auto è uscita di strada. Una persona è rimasta ferita e successivamente è stata prontamente trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Le autorità competenti, compresi i vigili del fuoco, sono state inviate sul posto per garantire la messa in sicurezza dell’area coinvolta nell’incidente. L’intervento degli operatori del 115 è stato essenziale per gestire la situazione e prevenire ulteriori pericoli o danni.

