Fermato dalla polizia viene beccato con la droga: arrestato un 24enne

Arrestato un 24enne dalla polizia di Stato.

Durante uno dei consueti servizi della polizia di Stato volti a prevenire e reprimere l’attività illegale dello spaccio di sostanze stupefacenti, è avvenuto l’arresto di un giovane di 24 anni. Il motivo dell’arresto è la detenzione di sostanze stupefacenti con l’intento di spacciarle.

Nella serata di ieri, gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Carbonia hanno deciso di fermare per un controllo un giovane che stava guidando a velocità elevata lungo via Don Orione.

Già dal primo momento, il giovane ha mostrato segni di nervosismo che hanno insospettito gli agenti. Di conseguenza, hanno richiesto il supporto della Volante del commissariato di Iglesias e hanno deciso di approfondire il controllo. L’attività ha portato a risultati positivi poiché, durante la perquisizione sulla persona del giovane, in particolare nelle tasche dei pantaloni, è stata trovata la somma di 10.510 euro suddivisa in varie banconote di diverso taglio, comprese banconote da 5 e 100 euro, senza che il giovane fosse in grado di giustificarne l’origine. Inoltre, nel bagagliaio dell’auto, che apparteneva a un suo amico, sono state trovate due buste contenenti marijuana, con un peso complessivo di 1,160 chilogrammi. Successivamente, durante una perquisizione estesa alla sua abitazione, è stato scoperto un bilancino di precisione funzionante e altri materiali utilizzati per il confezionamento delle sostanze stupefacenti, tra cui diverse buste e una macchina per il sottovuoto.

È stata inoltre trovata altra marijuana all’interno della borsa della compagna del giovane, che conviveva con lui nello stesso appartamento. Nell’abitazione dell’amico, che era anche il proprietario dell’auto, sono state trovate ulteriori 60 grammi della stessa sostanza. La droga, insieme al materiale descritto e alla somma di denaro ritenuta probabilmente il provento dell’attività illegale, è stata sequestrata.

Tutti e tre i soggetti sono stati accompagnati presso il Commissariato di polizia di Carbonia e, al termine delle procedure di rito, il giovane di 24 anni è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È stato successivamente trasferito presso il carcere di Uta, a disposizione dell’autorità giudiziaria. La compagna e l’amico sono stati denunciati in stato di libertà per lo stesso reato.

