Pericolo incendi, rischio alto e attenzione rinforzata in Gallura

Resta alta l’attenzione.

Resta sempre alta l’allerta incendi in Gallura dove la Protezione civile ha emanato il bollettino di allerta arancione con pericolo alto ed attenzione rinforzata per la giornata di domani.

La Protezione civile ricorda anche che se c’è un principio di incendio, bisogna tentare di spegnerlo solo se si è certi di una via di fuga, tenendo le spalle al vento e battendo le fiamme con una frasca fino a soffocarle. Non bisogna sostare nei luoghi sovrastanti l’incendio o in zone verso le quali si stia indirizzando il fumo. Non attraversare la strada invasa dal fumo o dalle fiamme. Non parcheggiare lungo le strade.

Le condizioni sono tali, spiega il bollettino, che, ad innesco avvenuto, l’evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale.

