Arrestato a Olbia.

Nella serata di domenica 14 aprile, il personale della Squadra Volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Olbia ha arrestato un uomo per gravi condotte persecutorie nei confronti della sua ex compagna.

In particolare, i poliziotti sono stati impegnati in tre episodi verificatisi nell’arco di 48 ore: nella serata del 12, l’uomo si era introdotto nell’abitazione della persona offesa forzando una finestra. All’interno ha trovato la donna con il suo attuale compagno e si è lasciato andare a minacce e offese.

Nella serata del 13 si è ripresentato nuovamente aggirandosi all’interno delle pertinenze dell’abitazione e, giunto davanti alla porta d’ingresso, ha sferrato violenti calci alla persiana. Infine, nel pomeriggio del 14, dopo averla chiamata per tutto il giorno, si è presentato di nuovo presso l’abitazione, riuscendo ad entrare senza permesso. Nonostante l’invito della donna ad andarsene, l’ha spintata facendola cadere a terra e causandole alcune escoriazioni, fatti per i quali gli uomini delle Volanti lo hanno tratto in arresto in flagranza di reato.

Accompagnato in Commissariato per gli adempimenti di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato successivamente accompagnato presso il carcere di Bancali. In sede di convalida, è stata disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento, con l’applicazione del braccialetto elettronico.

