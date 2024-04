Torna mister Diavolina, un’altra auto distrutta dalle fiamme a Olbia

Ennesima auto in fiamme a Olbia.

Un altro incendio auto si è verificato la notte scorsa a Olbia. Intorno all’una, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Boccherini per domare le fiamme che avvolgevano un’auto parcheggiata di fronte alla casa del proprietario.

Fortunatamente, grazie al rapido intervento della squadra del 115 e agli sforzi del proprietario nell’estinguere l’incendio, i danni sono stati limitati. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri di Olbia, mentre sono in corso le indagini per accertare le cause dell’incendio.

