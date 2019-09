L’operazione della polizia di Tortolì e Lanusei.

Nell’ambito di numerosi servizi predisposti dal questore di Nuoro Massimo Alberto Colucci per contrastare la coltivazione e produzione di stupefacente del tipo canapa indiana, sono stati predisposti da parte della Squadra Mobile e dei Commissariati di Lanusei e di Tortolì, a mezzo di personale dipendente, delle pattuglie con il compito di controllare le numerose aree agricole.

Nell’ambito delle medesime attività i Commissariati di Tortolì e Lanusei, nella mattinata di ieri, hanno sequestrato una piantagione di marijuana composta da 613 piante in Girasole (Nuoro). Nell’occasione la polizia ha arrestato in flagranza di reato 8 persone di età compresa tra i 27 e i 43 anni, originari di Orgosolo, Loculi, Girasole Talana Triei e Lotzorai, che avevano appena proceduto al taglio e alla raccolta delle inflorescenze. Su disposizione dell’autorità giudiziaira di Lanusei, gli arrestati sono stati tradotti presso le Case Circondariali San Daniele di Lanusei (NU) e Badu e Carros in Nuoro.

