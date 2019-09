A breve i nuovi lavori.

Sono previsti dei lavori di riqualificazione in Corso Vittorio Veneto a Olbia, a comunicarlo è la delibera N.339 DEL 04/09/2019. La Giunta Regionale ha assegnato al Comune di Olbia un finanziamento di € 910.000,00 per la realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza strade.

A seguito di questa assegnazione il Comune di Olbia ha ritenuto prioritario intervenire in una delle strade principali di accesso alla città, corso Vittorio Veneto. All’inizio i lavori interessavano il tratto da via Marco Polo fino all’intersezione con la strada tangenziale ma a seguito della verifica del progetto definitivo i lavori riguarderanno un più ampio quadro progettuale che comprende la via di ingresso ad Olbia a partire dall’incrocio con la circonvallazione con la SS 127 fino alla scuola elementare di Isticadeddu.

Precisamente il progetto prevederà un intervento di adeguamento della carreggiata di Corso Vittorio Veneto nel tratto terminale della stessa, in uscita dall’area urbana di Olbia, compreso tra la via Vulcano e la strada tangenziale. Trattasi di un tratto di strada particolarmente importante per la viabilità cittadina, nel quale confluiscono i flussi veicolare provenienti dalle strade S.S. 127 e dalla strada tangenziale.

Il lavoro prevederà, inoltre, il risanamento del corpo stradale esistente, la realizzazione delle pavimentazioni nella sede stradale e nei marciapiedi, la realizzazione della pista ciclabile, la realizzazione di 4 rotatorie stradali in corrispondenza delle intersezioni con via Plutone, via Cook, via Marco Polo e via della Ferula, la realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione e molto importante la realizzazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche. Si prevede una spesa complessiva di € 6.000.000,00 .

