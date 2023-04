Picchiano un anziano senza motivo a Olbia, identificati due giovani

L’aggressione brutale ai danni di un anziano a Olbia.

Choc a Olbia per la terribile aggressione di un anziano. Stando a quanto riporta il giornale La Nuova Sardegna, un pensionato è stato picchiato da due ragazzi in via Monferrato. Il pestaggio è avvenuto il 12 aprile scorso e ora gli autori sono stati identificati dalle forze dell’ordine.

L’aggressione, senza futili motivi, ha visto un 70enne colpito al volto da due sconosciuti con una violenza inaudita. Grazie all’intervento di una donna che in quel momento passava in via Monferrato, i due giovani si sono dati alla macchia. Ora, i carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia hanno individuato, di chi si tratta. Grazie alla ricostruzione del percorso di fuga e alle testimonianze di passanti e commercianti della zona, gli inquirenti sono riusciti ad identificare un italiano di 19 anni e un bosniaco di 20 anni.

Dopo l’aggressione, l’anziano è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia dove gli è stata diagnosticata una frattura al setto nasale e lievi versamenti emorragici al cranio per una prognosi di 30 giorni. I due giovani aggressori sono stati denunciati dai militari del Reparto Territoriale di Olbia e risponderanno all’Autorità Giudiziaria di Tempio Pausania per lesioni in concorso.

