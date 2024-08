L’incidente sulla strada di Cannigione.

Nella notte tra domenica e lunedì, intorno alle 2, un incidente si è verificato sulla strada provinciale 13, nei pressi della frazione di Cannigione, nel comune di Arzachena. Un pick-up, per ragioni ancora da accertare, è uscito di strada andando a schiantarsi contro un muro a secco e successivamente ribaltandosi su un lato, bloccando così la carreggiata.

Immediatamente allertati, i vigili del fuoco di Arzachena sono giunti sul posto per estrarre l’unico occupante del veicolo, che fortunatamente ha riportato solo lievi escoriazioni. L’uomo, visibilmente scosso ma cosciente, è stato affidato alle cure del personale del 118-Areus, intervenuto prontamente per prestare assistenza medica.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi del caso per determinare la dinamica esatta dell’accaduto. La strada provinciale è rimasta parzialmente bloccata per diverse ore, causando qualche disagio alla circolazione, ma è stata riaperta al traffico una volta rimosso il veicolo e messi in sicurezza i detriti.

