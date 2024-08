Investito da un’auto a Olbia, le condizioni del ferito

Le condizioni dell’uomo investito a Olbia.

Rimangono stazionarie le condizioni di salute dell’uomo di 40 anni che sabato pomeriggio è stato investito in via Torino, nel centro storico di Olbia. Il ferito era stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II in codice rosso.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, e inizialmente il 40enne era privo di documenti di identità. Tuttavia, grazie alle indagini delle forze dell’ordine, è stato successivamente identificato. Le circostanze dell’incidente sono ancora oggetto di accertamento.

L’automobilista coinvolto, un residente di Olbia, ha riportato ferite lievi ed è stato assistito sul posto. Le autorità stanno esaminando i dettagli dell’incidente per chiarire le cause esatte e valutare eventuali responsabilità.

