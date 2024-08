Le denunce dopo l’aggressione del vigile del fuoco a Olbia.

Tre persone sono state identificate e denunciate per lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale in seguito all’aggressione di un vigile del fuoco avvenuta durante il Red Valley.

In una nota, il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Sassari, Antonio Giordano, ha condannato l’accaduto, definendo inaccettabile l’aggressione subita dal collega, che prestava servizio di vigilanza antincendio durante l’evento a Olbia. Giordano ha sottolineato l’importanza del lavoro quotidiano dei vigili del fuoco, impegnati non solo in interventi tecnici ma anche in attività di prevenzione. Ha inoltre ringraziato la polizia di Stato per il pronto intervento e ha espresso solidarietà al collega, che fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze.

L’episodio è avvenuto sabatosera mentre il vigile del fuoco, impegnato nel servizio di vigilanza antincendio, stava svolgendo le sue mansioni di controllo. Il capo squadra avrebbe chiesto a un membro dello staff del cantante di non sostare in una via di fuga, per garantire la sicurezza in caso di emergenza. Tuttavia, questa semplice richiesta avrebbe scatenato la reazione violenta dei tre uomini della sicurezza, che hanno strattonato il vigile del fuoco, facendolo cadere a terra.

