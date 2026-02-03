Pioggia in arrivo, scatta l’allerta meteo in tutta la Gallura

L’allerta meteo in Gallura.

Nuova allerta meteo in Gallura con la Protezione Civile della Sardegna che ha diffuso un avviso che riguarda diverse zone dell’isola a partire dalle ore 14 del 3 febbraio fino alle 18 del 4 febbraio. L’allerta, di colore giallo, indica una criticità ordinaria per rischio idraulico e idrogeologico nelle aree di allerta Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu e Tirso. Per la Gallura, invece, l’allerta riguarda esclusivamente il rischio idrogeologico.

L’invito rivolto alla popolazione è di prestare particolare attenzione a fenomeni come piogge intense, possibili smottamenti o allagamenti in aree urbane e lungo le strade, evitando spostamenti non indispensabili e seguendo le indicazioni delle autorità locali. Le previsioni meteo e i bollettini della Protezione Civile continueranno a essere aggiornati nel corso delle prossime ore.

