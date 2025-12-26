L’allerta per la pioggia continua, come gli interventi dei vigili del fuoco in Gallura

Natale e Santo Stefano di super lavoro per i vigili del fuoco, la pioggia ha provocato allagamenti in Gallura e nel Nordovest. Quella del 26 dicembre è un’altra giornata intensa sul fronte del maltempo per il comando provinciale del 115. Le squadre dei vigili del fuoco di Olbia e Arzachena per tutta la giornata sono impegnate a causa della pioggia che sta cadendo ininterrottamente dall’alba.

Decine gli interventi già effettuati per strade allagate e appartamenti e cantine da prosciugare, altrettante richieste in coda pronte ad essere evase. Non si segnalano feriti. I fronti più impegnativi sono stati quelli di Olbia e dei suoi paraggi e quelli a La Maddalena. Non arrivano buone notizie dalla Regione, dall’Arpas annunciano che l’allerta gialla in Gallura riguarda anche sabato 27 dicembre..

