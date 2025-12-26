Parte dalla Gallura il “Buen camino” di Checco Zalone

Inizia in Gallura l’ultimo film di Checco Zalone “Buen camino”

Il grande ritorno è arrivato il giorno di Natale e il punto di partenza è la Gallura, successo per “Buen camino” di Checco Zalone. Milioni di italiani dalla sera del 25 dicembre stanno affollando le sale per godersi il nuovo film a 5 anni da “Tolo tolo“. La nuova commedia arriva nelle sale a cinque mesi di distanza dalle riprese nell’Isola, le date previste erano dall’8 all11 luglio. Era giungo quando le società di casting cercava decine di comparse: si trattava dei filippini e degli altri partecipanti alla festa. Le prime scene del film riguardano una maestosa villa in Costa Smeralda, ma alcune inquadrature dei passaggi circostanti sembrano mostrare il mare della Gallura da un’altra prospettiva, più vicina alla zona di Santa Teresa che a Porto Cervo.

Esordio record e dove vederlo in Gallura

Nel suo primo giorno d’uscita il film di Checco Zalone ha incassato 5,6 milioni di euro: il 78,8% dell’incasso complessivo del giorno di Natale. Il pubblico gallurese può ammirare “Buen ritiro” al Cine Teatro di Olbia, al cinema Giordo di Tempio e al Teatro Primo Longobardo di La Maddalena. Dopo anni anche nell’arcipelago si può tornare al cinema d’inverno.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui