Il maltempo si abbatte su Olbia, allagamenti a San Simplicio

L’allerta c’era e a Olbia la pioggia è arrivata: tanta da creare ancora una volta allagamenti nella zona di San Simplicio. ma non solo. Vigili del fuoco e polizia locale stanno intervenendo in diverse zone della città. Disagi e allagamenti dal Corso Vittorio Veneto a via Brigata Sassari e nei sottopassi.

Per l’ennesima volta la città si trova a fronteggiare i disagi per le piogge abbondanti. Gli allagamenti creano problemi, ma sono limitati alle strade e alla circolazione. A Olbia la pioggia porta sempre paura e rievoca brutti ricordi.

