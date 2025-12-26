Grande reazione di Olbia dopo il furto alla mensa dei poveri, scatta la mobilitazione

La mensa dei poveri svaligiata il giorno di Natale è stato un duro colpo per tutti, a Olbia scatta la mobilitazione. Immaginare che qualcuno trascorra il 25 dicembre portandosi via il cibo destinato ai bisognosi è straziante. Nella mensa di via Canova ci sono un’ottantina di utenti abituali. Una minima parte di loro vive in strada per scelta mentre tanti ci sono finiti per altri motivi. Oltre loro ci sono circa dieci famiglie con bambini che mangiano grazie al servizio curato dal volontariato vincenziano. Qualcuno ieri ha deciso che i più poveri dovevano restare senza cibo e ha svaligiato la mensa. C’è chi si ferma al turbamento o alle maledizioni, ma c’è chi subito è partito al contrattacco.

La mobilitazione parete da don Tamponi

Don Antonio Tamponi, parroco di San Simplicio, ha preso subito la situazione in mano. L’onta di quel furto va spazzata via, ma più che l’indignazione tornano utili cuore e solidarietà. In pochi minuti ha messo in piedi la macchina organizzativa che si sta definendo nel dettaglio in queste ore. “Per dare il tempo alle Vincenziane di mettere in ordine, la raccolta avverrà lunedì in cittadella (via dello Zaffiro, sotto la chiesa di san Michele). Anche perché sottoposta a sorveglianza: lunedì 29 dicembre ore 9-12 e 15-18. I doni non possono essere molto creativi, vengono massimamente consumati: 7 kg di pasta al giorno, 7 kg di sugo, 160 cosce di pollo. Dunque: pasta, pelati, olio, pollame vanno bene”. Poi don Tamponi ha aperto un altro canale diretto. le offerte in chiesa. “Questua Domenicale in Basilica in favore della Mensa Vincenziana: messe del 27 e 28 dicembre – annuncia il parroco di San Simplicio -. Noi come parrocchia, domani e dopodomani, devolveremo le offerte della questua, scambiandole in schede prepagate, in modo tale che le vincenziane possano poi acquistare ciò che manca, man mano che serva”.

Il cuore di Olbia

Si stanno aprendo tanti canali per dare una mano al volontariato vincenziano e alla presidente Tiziana Marzocca che tiene in piedi la mensa dei poveri di Olbia. Le raccolte fondi stanno arrivando dai suoi ex colleghi di Alisarda-Meridiana, un’altra iniziativa arriva da Confcommercio Gallura e pure i Rotary si sono messi in moto, a partire da quello di Porto Rotondo e altri nella Penisola. Oltre i gruppi organizzati ci sono le iniziative dei singoli, in tanti stanno dando una mano versando un’offerta sul conto della vincenziane Questo è l’iban: IT97K0101584989000070452015.

