I lavori di riqualificazione del quartiere Sacra Famiglia di Olbia

Vanno avanti spediti i lavori di riqualificazione dell’altra sponda del lungomare di Olbia, a Sacra Famiglia. Dopo il ”ponte di ferro”, sta nascendo una pista ciclabile che rivoluzionerà la viabilità di un intero quartiere. Sacra Famiglia, che prende il nome della parrocchia, diventerà infatti più verde e fruibile dai residenti.

Dopo la fine dei lavori del nuovo lungomare di via Redipuglia e via Genova, si è aperto il cantiere dietro le case popolari di via Roma. Oltre quello che viene ancora definito “ponte di ferro”, che sarà abbattuto e al suo posto sarà realizzato un ponte molto più alto che collegherà con la pista ciclabile di via Redipuglia con quella che va dal parco Mario Cervo all’aeroporto. Poi sarà la volta del verde che sarà esteso oltre l’area di Mogadiscio.

Ad aggiornare sullo stato dei lavori il sindaco di Olbia Settimo Nizzi, durante la conferenza stampa di fine anno, anche se è già visibile la prima parte del tracciato fino alle palazzine popolari. “I lavori dell’Iti sono avanzatissimi – dichiara -. Stiamo lavorando nel quartiere di fronte all’Ansa sud del golfo interno di Olbia che ci poterà ad avere una grandissima area nella disponibilità del Comune di Olbia dove la riqualificazione la farà da patrona nel miglioramento della vita generale cittadina”.

