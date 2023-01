I lavori per riqualificare l’ex artiglieria di Telti.

Sono stati infatti appaltati i lavori nell’ex artiglieria di Telti con fondi dell’Unione Europea. I vecchi caseggiati militari saranno presto riqualificati e diventeranno un centro di riabilitazione psico-fisica. I lavori sono stati appaltati dall’Unione dei comuni dell’alta Gallura all’impresa Taras di Olbia.

Un progetto fortemente voluto dalla precedente amministrazione e seguito con scrupolo ed attenzione dal vice sindaco Piera Azzena. Si muove coerentemente con la scelta politica effettuata di dare vita ad un punto strategico di accoglienza. Attraverso la ristrutturazione di cinque degli oltre trenta caseggiati del compendio “ex deposito munizioni e alloggi” in concessione al Comune di Telti dalla Regione, e la riqualificazione del sistema boschivo per la nascita di percorsi salute, si potrà dar vita ad un progetto educativo di comunità. Sport, benessere riabilitativo, alimentazione e salute psicofisica saranno strumenti necessari affinché il tutto possa realizzarsi.

L’obiettivo è quello di creare il “Compendio Accogliente”. Un luogo di accoglienza e di offerta specialistica di riabilitazione della persona, dove percorsi di salute faranno da cornice alla rigenerazione della comunità tutta. L’importo complessivo dell’intervento è pari a 1.125.927,97 euro. L’importo complessivo dei lavori è pari a 882.389,06 euro. 840.613,16 euro per lavori a corpo soggetti a ribasso d’asta e 41.775,90 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

“Siamo felici di questo grande risultato” commenta il sindaco Vittorio Pinducciu, che a nome dell’amministrazione ringrazia la struttura tecnica dell’Unione dei comuni dell’alta Gallura. “Questo è solo l’inizio di un più ampio e polivalente progetto di riqualificazione di una grande area ricca di storia e di pregio ambientale che vogliamo rendere fruibile a tutti”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui