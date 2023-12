Vanno avanti i lavori della pista ciclopedonale a Olbia.

La zona industriale sarà presto completamente fruibile a piedi e in bici. I lavori della pista ciclopedonale di Olbia stanno andando avanti spediti e già sono visibili le strutture per reggere il tetto fatto di pannelli fotovoltaici.

Ciò significa che una delle zone più importanti della città, in quanto collegata ad aree commerciali e spiagge, sarà finalmente fruibile dai cittadini. Fino a poco tempo fa la zona industriale, sia viale Italia che le traverse interne, erano accessibili solo al traffico veicolare, in quanto non erano dotate da passaggi pedonali e ciclabili sicuri.

Negli ultimi anni è cambiato tantissimo il volto della zona industriale della città. Sono nati, infatti, decine di punti vendita, ristoranti, cliniche mediche, banche, palestre, scuole, aree eventi, zone verdi e uffici. C’è anche un Mc Donald’s.

Ma ora il destino della zona industriale di Olbia sta cambiando e l’area sarà inglobata al resto della città, il cui volto sta già cambiando grazie all’aumento di aree percorribili a piedi e in bicicletta. Dunque non sarà più solo una zona di capannoni, nata disordinatamente e senza un piano regolatore in una zona di grande pregio naturalistico e vicino a zone turistiche. Il progetto della lunga pista ciclopedonale riesce a correggere gli errori del passato e congiungersi con le altre piste ciclabili che stanno sorgendo nel resto della città.

