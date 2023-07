Proseguono i lavori dell’ansa sud di Olbia.

Proseguono i lavori per il completamento dell’ansa sud a Olbia. Dopo la riqualificazione del lungomare, il cantiere si è spostato oltre il ponte di ferro a Olbia, fino all’aeroporto Costa Smeralda. Una recente ordinanza (n° 276) indica il proseguimento dei lavori nella s.s 125, fino alla rotonda Poltu Quadu, interventi che finiranno il 14 settembre.

I lavori del giardino del MusMat.

I lavori interessano la strada che collega l’aeroporto di Olbia al quartiere Poltu Quadu, dove la pista ciclopedonale passerà sotto la strada per ricongiungersi con Sacra Famiglia. Intanto, in quest’ultimo quartiere sono in corso di completamento i lavori del piccolo parco davanti al Mus Mat, chiamato “Giardino della casa della musica”. Una piccola area verde dove sarà possibile sedersi, assistere ad eventi musicali all’aria aperta. Nel parco ci sarà inoltre un’area gioco per i bambini che vivono nel quartiere.

Anche questi lavori di riqualificazione, sono stati pubblicati nell’albo pretorio del Comune di Olbia, il cui importo dei lavori, aggiudicati da un’azienda di Fonni, è cambiato a 113.027,24. Anche questo tassello segnerà un passo avanti per i lavori dell’Ansa Sud.

Come sarà Olbia dopo la fine dei lavori.

La pista ciclopedonale è prevista dal ponte di ferro, fino all’ingresso all’aerostazione di Olbia. Un primo pezzo, che percorre il parco Mario Cervo, è stato completato non senza polemiche per la presenza di un muro.

Quest’ultimo, che delimita un’area privata, il cantiere Moro, sarà abbattuto per permettere alla pista ciclopedonale di ricongiungersi con quella che sarà realizzata dal parco Mogadiscio fino all’aeroporto di Olbia.

Ora si attende la fine dei lavori che sono in corso dall’aerostazione (dove è già visibile la pista) fino al sottopasso di Poltu Quadu. Dopodiché il cantiere si sposterà in località Mogadiscio. Là cominceranno i lavori di riqualificazione della spiaggia e dell’area verde retrostante, con la nascita di un nuovo parco. Un’area verde sta nascendo anche attorno al Community Hub di via Perugia e l’altro giardino sarà quello del Mus Mat e il Mario Cervo che sarà riqualificato. In mezzo ad alcune di queste aree verdi passerà la pista ciclabile che unirà Poltu Quadu e Sacra Famiglia al centro di Olbia. Questi lavori, dopo quelli del lungomare, sono i più attesi dagli olbiesi, in quanto saranno decisivi per cambiare il volto della città.

Il giardino del Mus Mat – Credit: www.1ax.it

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui