Approvato il progetto per la pista di motocross a Olbia.

Olbia avrà presto una pista di motocross. È stato approvato il progetto, che sorgerà in zona Venafiorita, a cui sarà stata attuata una variante al Puc per riclassificare la zona e convertirla per adibirla alla realizzazione dell’impianto sportivo.

L’area del vecchio scalo di Olbia è ora passata al Comune. “È una cosa che mancava a Olbia – dichiara il consigliere di Forza Italia, Angelo Cocciu -. Quando feci l’assessore allo Sport dissi di non togliere niente agli altri sport, ma di dare qualcosa agli sport che non ci sono. Questa è una pista green perché non c’è una goccia di cemento edificato. L’obiettivo è dare risalto alla nostra città, perché le televisioni ci collegherebbero da tutte le parti del mondo. Abbiamo la possibilità di portare una prova mondiale presto ad Olbia”.

La proposta è passata alla Commissione Urbanistica ed è stata approvata all’unanimità. L’area sarà in particolare quella dell’ex aeroporto di Venafiorita che sarà finalmente la sede di importanti eventi sportivi, anche mondiali. Il progetto era stato presentato per la prima volta al Consiglio comunale di settembre 2021, dove era stato annunciato che dalla Regione erano arrivati 250mila euro per la realizzazione dell’infrastruttura.

