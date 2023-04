L’open day della Lega Navale Italiana.

Dal 21 al 23 aprile la Lega Navale Italiana di La Maddalena apre le sue porte a tutti gli appassionati di sport acquatici per far conoscere l’associazione e le sue attività. Durante il primo open day della LNI la sede sociale in via Ammiraglio Mirabello sarà aperta dalle 9:30 alle 12 e dalle 15 alle 18 e sarà possibile fare esperienza di vela con un cabinato ed un catamarano, provare il windsurf e pagaiare con il Sup.

Inoltre, i visitatori potranno approfittare dell’occasione per parlare con gli istruttori esperti e conoscere le attività organizzate dalla Lega Navale Italiana. In particolare, verranno presentate tutte le attività sportive che l’associazione organizza durante l’anno. L’open day sarà anche l’occasione per scoprire meglio La Maddalena.

