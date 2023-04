La pizza più cara del mondo non è di Briatore.

Aveva scatenato polemiche molto aspre Flavio Briatore a causa del prezzo stellare delle sue pizze, con la sua margherita al costo di 15 euro. Prezzi sicuramente non alla portata di tutti quelli dell’esclusivo locale Crazy Pizza di Porto Cervo, che hanno fatto discutere tutti come se si trattasse della pizza più cara. “I prezzi della pizza di Briatore sono i più alti mai visti”, si sono chiesti in molti. Ma in realtà la sua non è la pizza più cara del mondo.

L’esistenza di una pizza, realizzata dallo chef del Cilento Renato Viola, ha snobbato il Crazy Pizza di Briatore per quanto riguarda il prezzo della sua specialità: si chiama Luigi XIII e costa ben 8.300 euro. Tre diverse varietà di caviale, accompagnate da gustosa aragosta e prelibate cicale di mare, il tutto arricchito dalle note aromatiche e raffinate del Remy Martin Cognac Luigi XIII. Questo giustifica il prezzo esagerato della sua pizza. Lo chef, che ha diversi locali: uno in Florida, due a Madrid e una a Riyadh, in Arabia Saudita, la prepara a domicilio.

