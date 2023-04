Concluso a Golfo Aranci il social tour di un importante influencer

Giunto al termine l’influencer tour nel territorio di Golfo Aranci

Il Comune di Golfo Aranci, nell’ambito del progetto di valorizzazione territoriale “Golfo Aranci Mon Amour”, ha promosso un’importante azione di marketing territoriale sfruttando i potenti mezzi dei social media: con il coinvolgimento del noto travel influencer Alessandro Marras, Golfo Aranci è stata la località protagonista del racconto social fatto di video e immagini da sogno.

Dall’arte all’archeologia, dall’enogastronomia alla natura incontaminata: per 4 giorni, a partire da giovedì 13 aprile, migliaia di utenti, turisti potenziali, hanno potuto viaggiare e conoscere il patrimonio locale attraverso l’occhio esperto di Alessandro Marras.

A dare il benvenuto è stato il sindaco Mario Mulas che ha presentato il territorio: “Abbiamo dei posti meravigliosi, da Cala Moresca a Capo Figari, e una grande offerta enogastronomica. La promozione del nostro territorio attraverso ogni forma di comunicazione, anche le più moderne, è stata centrale nel nostro mandato. Aver incluso, fra le attività già pianificate dal servizio turismo, la visita di un noto influencer rende ancora più adeguata la nostra attività di promozione di Golfo Aranci”.

Tantissimi i luoghi che, tra storiese fotografie, sono stati protagonisti della narrazione Instagram: non solo le splendide spiagge e cale ma anche storia e arte con il Pozzo Sacro Milis, la mostra fotografica di Marianne Sin-Pfältzer e le opere di Pinuccio Sciola e Pina Monne. Alessandro Marras, oltre ad aver collaborato con programmi televisivi come ”Alle Falde del Kilimangiaro” su Rai3 e “Travel Test” in onda su La7 e La7D è stato scelto dalla prestigiosa rivista “Forbes” nel 2019 come uno dei travel blogger più seguiti d’Itali

