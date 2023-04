Dalla Resistenza a Nocella, Olbia cambia la toponomastica

Il Comune aggiorna le strade di Olbia.

L’amministrazione comunale di Olbia ha aggiornato la toponomastica di Olbia, con nuove strade in città e nelle frazioni. In particolare, con una proposta di deliberazione, il Comune ha provveduto alla denominazione di strade e rotonde che non riportavano alcun nome, dedicandole a persone ed eventi importanti.

Una rettifica rilevante è quella del lungomare di via Redipuglia, che cambierà nome in via della Resistenza italiana, in onore ai partigiani che si opposero al nazifascismo nell’ambito della guerra di liberazione italiana. Avranno una denominazione anche molte strade di Porto Rotondo, dove nasce una via dedicata a Giorgio Aldo Nocella, imprenditore che investì moltissimo nella località turistica, costruendo insieme ai suoi soci il porto turistico e quello della zona chiamata Rudalza, con la sua bellissima piazzetta disegnata da Ceroli. Nascerà un’altra strada del borgo, che sarà dedicata a Giovanni Romano meglio noto come “Giovannino”, imprenditore del settore della ristorazione, molto noto nella località di Porto Rotondo.

Avrà un nome importante anche la rotonda di via Petta, che sarà intitolata a Giovanni Battista Asara, maresciallo maggiore (aiutante di battaglia) dell’aeronautica, premiato con la medaglia d’Argento al Valore Militare per le sue gesta in servizio. Rivoluzione anche nel centro storico, dove una strada che sarà costruita dietro via delle Terme prenderà il nome del Cavalier Giovanni Maria Farina, ovvero il sindaco più longevo di Olbia che aveva maturato circa 28 anni di mandato da primo cittadino della città tra il 1880 e il 1897 (per 17 anni) e tra il 1910 e il 1921 (per 11 anni). L’ex sindaco contribuì a costruire lo Scolastico.

