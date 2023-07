La pizza di “Bosco” a Tempio si conferma tra le migliori d’Italia

Ancora un altro premio per la pizzeria Bosco di Tempio.

La pizzeria Bosco di Tempio si conferma ancora tra le migliori in Italia. Le pizze prodotte nella ”città di pietra” della Gallura sono comparse nella 50 Top Pizza Italia 2023, guida in cui sono presenti le 100 migliori Pizzerie in Italia e nel mondo.

Il locale Bosco di Tempio si piazza al 31esimo posto. “Quindici anni di sacrifici, da 15 anni ancora numeri uno in Sardegna – ha scritto il proprietario suo social -. Prima con la pizza in teglia, poi con la tonda. Dedizione massima in ogni cosa che facciamo e non abbiamo intenzione di fermarci”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui