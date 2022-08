La migliore pizza in Italia in Gallura.

Si trova a Tempio Pausania una delle migliori pizze in Italia. Lo svela la nuova edizione di 50 Top Pizza Italia 2022, la prestigiosa guida online delle migliori pizzerie italiane e del mondo di Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro che offre consigli su dove mangiare la migliore pizza in Europa e negli Stati Uniti.

La pizzeria e panetteria Bosco di Tempio è figurata 22esima in una classifica di 100 migliori pizzerie italiane, superando anche tanti colleghi di Napoli. Primi assoluti in Sardegna e riconfermata di nuovo nell’edizione 2022, dove sale addirittura di due posizioni. Nell’elenco delle pizze più buone di Italia e del mondo manca però Crazy Pizza di Flavio Briatore. Aveva scatenato tantissime polemiche per il prezzo esagerato delle sue pizze, che superano addirittura i 60 euro. Da capogiro anche il costo della margherita, che si aggira sui 15 euro.

Il noto imprenditore aveva giustificato la politica dei suoi prezzi, vantando la bontà dei suoi prodotti e le ricercate materie prime, che la distinguerebbero dal resto delle pizze italiane, considerate “scadenti” per i prezzi bassi. Tuttavia, nell’elenco – realizzato da esperti – è giallo sulla mancata presenza del Crazy Pizza nella top 100. Ma ancora Briatore non ha espresso nessuna dichiarazione in merito.