Canalis esce allo scoperto con Cimpeanu e Melissa Satta in vacanza con Berrettini.

Le ex Veline sono entrambe in Costa Smeralda. Elisabetta Canalis è uscita allo scoperto con il suo allenatore di kickboxing, Georgian Cimpeanu e Melissa Satta è con il tennista Matteo Berrettini. Entrambe hanno deciso di passare le vacanze nella loro terra natale.

Nuovo amore per la Canalis.

Dopo aver ufficializzato il divorzio con il medico Brian Perri, Elisabetta Canalis è uscita allo scoperto con il suo allenatore Georgian Cimpeanu. Tra loro pare sia scoccata la scintilla, a giudicare dagli scatti che li ritraggono insieme e affiatati in spiaggia a Porto Cervo.

Melissa Satta innamorata tra la Costa Smeralda e La Maddalena.

Come la Canalis, anche Melissa Satta ha deciso di trascorrere le sue vacanze in Sardegna. Ha scelto la Gallura e in particolare le località di Porto Cervo e La Maddalena. Con il tennista Berrettini ha deciso di pranzare nel ristorante La Scogliera, noto per essere la location di molti vip e calciatori. Il tennista sembra sia riuscito a superare il momento buio della sua carriera, trovando il tempo per rilassarsi e trascorrere momenti piacevoli con la sua fidanzata ex Velina e il figlio di lei, Maddox.

