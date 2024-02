I volontari raccolgono plastica e altri rifiuti a La Maddalena

Un’altra giornata dedicata alle grandi pulizie a La Maddalena: non solo plastica, tra le piante una montagna di rifiuti. Grande lavoro sabato dei volontari di ‘Un arcipelago senza plastica’, in collaborazione con Comune e Parco. I rifiuti sono stati raccolti da due canaloni, profondi circa 20 metri, tra il piazzale di Carlotto e forte dei Colmi. Con lunghe funi i volontari si sono calati nei canaloni e recuperato spazzatura di vario tipo. Razzi di segnalazione, un frigo, cucine a gas, una tv, un monitor, un notevole quantitativo di ferro. Nascosti tra le piante c’erano anche scaldabagni, copertoni, un divano, batterie e ricambi auto, mobili, vetro, plastica e altro materiale. In totale c’erano più di tre tonnellate di rifiuti.

Con due camion e tre pick up il materiale ha raggiunto l’isola ecologica di Moneta, grazie alla collaborazione di La Maddalena Ambiente. “La situazione deve fare riflettere le istituzioni visto e considerato che sono sempre le stesse zone prese di mira da individui senza scrupoli – spiegano -. Che da molti anni si prendono gioco di tutti. Con questo nuovo intervento dal 2018 ad oggi sono stati raccolti oltre 138 tonnellate di rifiuti in tutte le isole dell’arcipelago. Intanto, per fine aprile i primi di maggio dovrebbe esserci una pulizia fondali con la partecipazione dei sub della Guardia Costiera. A maggio, invece, l’appuntamento di pulizia sulle coste delle isole”.

