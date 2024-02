La protesta degli studenti di San Teodoro.

Questa mattina, davanti alla scuola di San Teodoro, si è tenuta una protesta organizzata dai genitori e dal personale scolastico. Hanno manifestato pacificamente contro la soppressione dell’autonomia scolastica e l’accoppiamento con l’istituto di Budoni. I bambini, con cartelli colorati, hanno espresso il loro dissenso.

Gli organizzatori e i rappresentanti scolastici hanno espresso sconforto per il mancato dialogo con gli enti regionali, che impongono una decisione non accettata dal territorio. Hanno sottolineato che San Teodoro è in crescita e viene penalizzato dall’accorpamento con Budoni, costringendo i genitori a pendolarismo e limitando le scelte didattiche. Sperano che l’assessorato regionale alla Pubblica Istruzione ascolti le esigenze e le proposte del territorio per mantenere l’autonomia scolastica a San Teodoro.

