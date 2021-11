Christian Puddu nuovo Dirigente dell’Ufficio di Polizia di Frontiera di Olbia.

Nei giorni scorsi si è insediato il nuovo Dirigente dell’Ufficio di Polizia di Frontiera di Olbia, Christian Puddu.

Puddu, 44 anni, si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Roma “La Sapienza”, ove ha successivamente frequentato il Corso di Alta Formazione in diritto romano nonché conseguito il Dottorato di Ricerca in diritto romano, e conseguendo anche l’abilitazione all’esercizio della professione forense.

Dopo aver prestato servizio presso il Reparto Mobile di Roma e Bologna, la Sezione Polizia Stradale di Roma e la Questura di Roma e al termine del corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato, è stato assegnato all’Ufficio Polizia di Frontiera marittima e aerea di Olbia. Christian Puddu succede al Vice Questore Antonello Lai, che dopo aver diretto l’Ufficio è stato collocato in quiescenza.