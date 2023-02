Cresce il polo commerciale di Olbia, aprono altri due negozi

Aprono due negozi nel polo commerciale di Olbia.

Il polo commerciale di via Mosca a Olbia cresce, con l’apertura di due nuovi negozi. Accanto al Mc Donald’s e l’Eurospin hanno aperto altri due grandi marchi. Si tratta di Acqua&Sapone e Tedi, brand tedesco che inaugura il primo punto vendita in Sardegna.

Tedi è il primo store aperto nell’Isola, specializzato nella vendita di prodotti per la casa e arredamento. Nel punto vendita si possono trovare anche cosmetici, oggetti di fai-da-te e si tratta di un’azienda in costante crescita anche nel resto d’Europa.

Non saranno però le ultime aperture, perché nel nuovo polo commerciale che sorge al nord della città ci saranno altre inaugurazioni. Uno sarà un negozio di abbigliamento del marchio Kik, l’altro un punto vendita per animali. Apriranno entrambi accanto ai nuovi megastore, inaugurati soltanto ieri. Cresce così il polo voluto dalla famiglia Fresi, che ha cambiato completamente un quartiere periferico.

Il rione, ormai divenuto uno dei più importanti quartieri commerciali di Olbia, oltre ai tanti grandi negozi, presto sarà dotato di un parco pubblico – il secondo in città -, e servizi legati allo sport. L’apertura dell’arteria stradale, che collega viale Aldo Moro con via Veronese, è avvenuta soltanto lo scorso anno, mentre alle spalle erano in costruzione i cantieri commerciali.

