Lavori nella galleria S’Iscala, chiusa la strada e percorsi alternativi

Cominciano i lavori nella galleria S’Iscala, a Budoni.

Un tratto della strada statale 131 Dcn, nel comune di Budoni, è interessato da limitazioni temporanee al traffico per consentire la prosecuzione di alcuni interventi di manutenzione all’interno della galleria S’Iscala. I danni, provocati da un incendio partito da un veicolo in marcia il 2 gennaio, sono in corso tra oggi e martedì 10 febbraio.

Tutte le informazioni.

Per consentire la prosecuzione dei lavori, in direzione Nuoro, oggi e domani 5 febbraio, è chiuso al traffico il tratto compreso tra lo svincolo di ‘Budoni Sus – Limpiddu’ (km 112) e lo svincolo ‘Posada Nord’ (km 106). La fascia oraria delle chiusure è tra le 7 e le 20. Venerdì 6 e sabato 7 febbraio sarà invece attiva la chiusura al traffico notturna tra le ore 21 e le 6 del giorno successivo. In direzione Olbia, tra sabato 7 e martedì 10 febbraio, il medesimo tratto sarà interdetto unicamente nella fascia oraria notturna compreso tra le 21 e le 6 del giorno successivo. Il traffico sarà deviato lungo la strada statale 125 “Orientale Sarda”.

La galleria.

La galleria è una delle strutture più importanti e moderne sulla 131 Dcn, la quattro corsie che collega la Gallura con il territorio di Nuoro. S’Iscala, lo scorso anno, era stata protagonista della rivendicazione da parte della Lega Sardegna, che rivendicava il ruolo del ministro Salvini nella fine dei lavori del tunnel inaugurato nel mese di maggio. L’ammodernamento della galleria è stato parte integrante di un progetto più ampio sulla 131 Dcn del valore di diversi milioni di euro.

