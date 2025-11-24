Arrestata per atti persecutori contro un’assistente sociale a Olbia.

Una donna con precedenti per spaccio di droga è finita recentemente al centro di un’indagine della polizia di Stato di Olbia, che ha eseguito nei suoi confronti una misura cautelare disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tempio Pausania. La 48enne, già nota per coinvolgimenti passati in vicende legate allo spaccio di stupefacenti, è ritenuta responsabile di comportamenti persecutori nei confronti di un’assistente sociale impiegata dal Comune di Olbia.

Il provvedimento ha origine da una decisione recente del Tribunale per i Minorenni di Sassari, che ha stabilito l’allontanamento della donna dai suoi 3 figli, motivando la scelta con uno stile di vita giudicato particolarmente disordinato. In questa vicenda, un ruolo centrale è stato svolto dai Servizi Sociali del Comune, e in particolare dalla professionista incaricata di seguire il caso, che è diventata oggetto di una serie di azioni moleste da parte della donna. Convinta che l’assistente sociale fosse responsabile della perdita della custodia dei figli e percependone l’operato come eccessivamente rigido, la donna ha iniziato a manifestare comportamenti persecutori, tra cui telefonate minacciose, insulti e visite non autorizzate nell’ufficio della professionista, costringendo quest’ultima a richiedere ripetutamente l’intervento della polizia di Stato.

Alla luce della crescente intensità delle molestie e della pericolosità dei comportamenti, il giudice per le indagini preliminari ha deciso di adottare nei confronti della 48enne una misura cautelare particolarmente severa, vietandole qualsiasi avvicinamento alla vittima e ai luoghi da lei frequentati. La restrizione è stata ulteriormente rafforzata dall’applicazione di un braccialetto elettronico, con la previsione che qualsiasi infrazione, anche minima, comporterà l’immediata esecuzione della misura detentiva in carcere.

